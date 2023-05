Polícia investiga morador que fez série de furtos em condomínio no Jardim Bertoni

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Civil de Americana está investigando uma sequência de furtos de bicicletas que ocorreram em um condomínio localizado no bairro Jardim Bertoni, na cidade de Americana. Segundo informações obtidas pelo Portal de Americana, os furtos aconteceram no condomínio Parque Áustria entre os meses de agosto e setembro de 2022.

O autor confesso dos crimes é filho do proprietário de um apartamento no local e possui cadastro como residente no condomínio. Ele aproveitava sua condição para adentrar pela portaria, subtrair as bicicletas deixadas nas vagas e sair pelo acesso liberado pela portaria destinado aos veículos. As câmeras de segurança do condomínio foram essenciais para a identificação do autor.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Na última sexta-feira, dia 5, as quatro vítimas dos furtos prestaram depoimento à polícia. Segundo levantamentos, o valor total dos produtos roubados ultrapassa a marca dos R$ 5 mil.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que um inquérito policial foi instaurado pelo 3° Distrito Policial de Americana. Em nota, a secretaria afirmou: “A autoridade policial realizou oitivas com as vítimas e determinou o indiciamento do autor”.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)