Projeto de reforma do telhado da Casa Hermann é aprovado no Proac-SP

O projeto para a primeira parte da reforma do telhado da Casa Hermann Muller, em Americana, foi aprovado no Proac-SP (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo) e significa mais um passo na restauração de um dos mais simbólicos patrimônios culturais de Americana. O documento é de autoria da OES Engenharia e Construção e, agora, é iniciada a fase de captação dos recursos necessários para as obras.

“A casa Hermann Muller é um patrimônio histórico da nossa cidade, um cartão postal que merece um restauro e esperamos que esse projeto consiga captar recursos junto a parceiros para realização dessa tão esperada obra”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.



Durante todo o ano de 2022, a equipe da construtora trabalhou na elaboração do projeto de reforma e restauração da Casa Hermann e de seu entorno.

A casa tem 54 cômodos, com 1,4 mil metros quadrados, telhado com 52 águas, 19,5 mil telhas, 420 metros de calhas e rufos, 71 folhas de portas, 198 folhas de janelas e 3,8 mil metros de reboco de parede. As 52 águas estão distribuídas em três níveis de alturas distintas, com 875 metros quadrados de extensão. Nesta primeira parte será reformado o mirante e iniciada a reforma do telhado em si.

Segundo a equipe comandada pelo engenheiro Vagner Veneciano e o arquiteto Alberto Streb, antes do início do desmonte do telhado, deverá ser realizado o trabalho de escoramento de todo o forro da Casa. Depois disso, começa o processo de desmontagem do telhado, com a retirada da cumeeira, telhas, calhas, rufos, condutores, ripas, caibros, tesouras e tabeiras. Com isso, as peças de madeira serão armazenadas em depósito adequado para limpeza e tratamento com imunizante, garantindo a reutilização na remontagem do telhado.

As telhas passarão por uma avaliação que deverá determinar se serão reutilizadas ou não, já que grande parte delas são originais, datadas da inauguração da Casa, em 1.909.

Essa fase do projeto de reforma do telhado está orçada em R$ 999.080,24. A aprovação do projeto foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 06 de abril.

A reforma deve ser financiada com a captação de empresas parceiras que possam destinar parte do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por meio do Proac-SP. Pode participar do projeto qualquer empresa contribuinte de ICMS que esteja em situação regular perante o fisco e que tenha apurado imposto a recolher no ano imediatamente anterior.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, demonstrou as inúmeras possibilidades de utilização da Casa Hermann Müller após a restauração. “Essa obra devolve a Americana um belíssimo e histórico espaço de convívio, para a realização de eventos culturais e com um potencial turístico enorme”, destacou.

O PROJETO

O projeto inclui, além do restauro da parte interna e externa da casa, a implantação de rampas de acessibilidade e vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD), adequação às normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), adaptação da piscina para espelho d’água, construção de dois banheiros externos acessíveis e um depósito de materiais, com a proposta de execução de um pergolado, a adequação dos banheiros internos para banheiros família (com fraldário), masculino, feminino e para PCDs; a reforma do telhado, compreendendo a troca das telhas, madeiramento, rufos, calhas e beiral; e a estabilização da fundação, que apresenta recalque – uma espécie de rebaixamento da edificação causada pelo adensamento do solo sob o imóvel.

