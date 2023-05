Com 241 votos, Thor é o nome escolhido para o novo cão da GAMA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo integrante do canil da Guarda Municipal de Americana já tem um nome definido: Thor.

O nome foi escolhido em uma votação realizada através das redes sociais. Segundo a Prefeitura de americana, Thor recebeu 241 votos, seguido de Valente com 165, Ragnar com 164, Zeca com 155, e Zico com 14 votos.



O cãozinho, que chegou com 45 dias, foi doado à Gama pelo coordenador de Planejamento da guarda, Wendeo Santos, que ficou sensibilizado ao tomar conhecimento do trabalho que um outro golden retriever desenvolve em hospitais.

O cão será treinado para atuar em cinoterapia, que abrange técnicas facilitadoras no processo terapêutico de crianças e adultos. Já está comprovado que cães ajudam a controlar a ansiedade, pressão arterial, colesterol, estresse e até mesmo podem ajudar pessoas que estão em depressão, tudo isso sob supervisão de profissionais gabaritados para esse tipo de acompanhamento.

