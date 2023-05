Prefeitura faz o nivelamento dos poços de visitas da Rua das Paineiras

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana está regularizando, neste sábado (6), os poços de visitas do Departamento de Água e Esgoto (DAE) localizados na Rua das Paineiras.

Após o recapeamento e sinalização de solo da via, a empresa responsável pelo recape está realizando o nivelamento dos poços de visitas, locais onde se tem acesso às redes de serviços subterrâneos. Este trabalho é necessário para remover o desnível após a aplicação da nova camada de asfalto.

