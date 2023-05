Crianças serão vestidas de super-heróis antes de cirurgias no Hospital Municipal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O processo de humanização do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” de Americana vai ganhar o reforço de super-heróis como Batman, Ladybug Homem de Ferro, Capitão América e outros personagens famosos. Neste sábado (6), oito crianças, pacientes com cirurgias eletivas agendadas nas especialidades de cirurgia geral e otorrino, irão até o centro cirúrgico com a capa do seu personagem preferido.

O projeto denominado “Heróis Mirins do HM” é uma iniciativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Organização Social que tem gestão compartilhada do Hospital Municipal com a Prefeitura de Americana. A ação pretende proporcionar uma experiência divertida e encorajadora (baseada no universo dos super-heróis) durante as fases pré e pós-cirúrgica.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

O objetivo da ação é tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor aos pacientes pediátricos, favorecendo a preparação psicológica pré-cirúrgica e reduzindo o estresse das crianças.

“O projeto Heróis Mirins do HM é uma ação inédita que faz parte de um processo contínuo de humanização do atendimento, das rotinas e dos colaboradores do hospital”, explica Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

No período de permanência no hospital, as crianças vão usar fantasias de super-heróis e serão levadas em um carrinho elétrico até o centro cirúrgico. Depois do procedimento, ficarão na ala de internação com decoração infantil.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, também destacou a importância do projeto. “Ficamos muito felizes com a iniciativa, uma vez que a humanização da saúde é uma das nossas prioridades. É uma maneira de transformar um momento que seria delicado em algo muito mais lúdico, a permanência no hospital muito mais leve para as crianças e para os pais”, avaliou.

As crianças também receberão um Certificado de Coragem, um kit lúdico (lápis e revista para colorir), além de um lanche especial.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)