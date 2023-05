Avião faz pouso forçado em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um avião de pequeno porte realizou um pouso de emergência no final da tarde desta sexta-feira(5) na pista de testes da Goodyear, em Americana. O incidente chamou a atenção dos moradores locais, que notaram a aeronave voando baixo pela cidade. Um vídeo gravado a partir de uma residência no bairro Nova Carioba registrou o momento do pouso forçado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave decolou do aeroporto de Americana com destino a Rio Claro. Durante o voo, o piloto detectou problemas mecânicos e percebeu que não teria tempo hábil para retornar ao aeroporto de origem com segurança. Foi então que ele avistou a pista de testes da Goodyear e decidiu realizar um pouso forçado no local.



Apesar do incidente, não houve danos à aeronave e tampouco foram registradas vítimas. O piloto demonstrou habilidade ao executar o pouso de emergência, evitando quaisquer colisões ou acidentes mais graves. Após o pouso, equipes de resgate e bombeiros foram acionadas para prestar assistência, mas não foi necessário realizar nenhum atendimento médico.

