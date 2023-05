Prefeito anuncia mudança do Núcleo de Especialidades para prédio anexo do Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli(PV), anunciou na tarde desta sexta-feira(5), a mudança do Núcleo de Especialidades para o prédio anexo ao Hosputal Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Atualmente o Núcleo atende no prédio do antigo Hospital André Luiz. O local é alugado e considerado pequeno para os atendimentos.

