Mulher dá à luz dentro de carro na rodovia

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária auxiliaram em um parto realizado na manhã desta quinta-feira (4), na rodovia dos Imigrantes. A ação contou com o apoio do Águia 22 e da ambulância da Ecovias.

Um casal estava passando pela rodovia, em um FIAT/Pálio, quando a mulher, grávida de seis meses, entrou em trabalho de parto. O motorista, pai da criança, solicitou apoio de um policial militar, que chamou, via rede rádio, uma ambulância e atravessou a rodovia, para prestar apoio no parto.



Por se tratar de um parto prematuro, foi requisitado atendimento urgente devido aos fracos sinais vitais do bebê. Uma ambulância da Ecovias prestou os primeiros atendimentos à criança, que precisou ser desengasgada.

A unidade do Águia 22 da PM aterrissou na via, permanecendo no apoio da ambulância, e quando liberados, encaminhou o bebê e a mãe para o Hospital Mandaqui, na zona norte da Capital.

As viaturas policiais realizaram um comboio para bloqueio das pistas, para permitir que o Águia pousasse e decolasse com segurança.

