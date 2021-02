Mãe do dono da Havan morre após ser internada com covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta quinta-feira(4), Regina Modesti Hang, 82 anos, mãe de Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan.

Regina estava internada na UTI(Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sancta Maggiore, na capital de São Paulo, com covid-19. A morte foi confirmada pela página oficial da rede de lojas no Instagram.

“É com profunda tristeza que a Havan comunica o falecimento de Regina Modesti Hang, 82 anos, mãe de Luciano Hang.

Dona Regina sempre esteve ao lado do filho, presente nas inaugurações e nos momentos mais importantes destes quase 35 anos de história de Havan. Era nossa “cliente número 1”, a primeira a comprar em cada filial inaugurada pelo Brasil. Cozinheira de mão cheia, todas as terças-feiras fazia questão de cozinhar, recepcionar a família e os convidados da Havan.

A dor desta grande perda não é sentida apenas pela família Hang, mas dividida entre a grande família Havan. Dona Regina ficará marcada por sua simplicidade e generosidade, na memória e no coração dos que passaram por sua vida. Dona Regina deixa dois filhos, João Luiz e Luciano, noras, netos e bisnetos. A celebração de despedida será em família”, trouxe a nota divulgada pela empresa.