Tivoli ganhará unidade da rede Coco Bambu

O Tivoli Shopping comemora mais uma grande conquista: a chegada de uma unidade da rede de restaurantes Coco Bambu, que irá consolidar o empreendimento como centro de convivência com forte pegada gastronômica e oferta de opções para todos os gostos.

Considerado o maior e melhor restaurante do Brasil, com especialidade em frutos do mar, o Coco Bambu possui um amplo e variado cardápio, com comidas e bebidas deliciosamente diferenciadas, feitas com ingredientes frescos da mais alta qualidade. Os pratos são bem servidos e toda essa excelência é apresentada a preços justos.

A unidade Coco Bambu Conceito Tivoli deve ser inaugurada no segundo semestre deste ano. Com investimento de R$4 milhões e um projeto de aproximadamente 600 metros quadrados, o espaço deve contar com capacidade para 200 lugares. A expectativa é de que o restaurante gere cerca de 100 empregos, entre diretos e indiretos.

O estabelecimento será instalado ao lado da Estação Valentina, na área da expansão.

Além dos variados pratos, o restaurante oferecerá uma Carta de Vinhos com mais de 50 rótulos de todos os continentes (Velho e Novo Mundo) e sommelier. O Coco Bambu Conceito Tivoli deve ainda ter música ao vivo todos os dias, bar americano com TVs transmitindo canais de esportes e espaço dedicado aos pets.

Unidade também deve contar com stand de vendas dos produtos com a marca Coco Bambu: vinhos tinto e branco, espumantes brut e rosé, cervejas, cachaças e pimentas.

Além do serviço no local, a unidade irá prestar serviço de delivery pelo telefone, plataforma de venda online e App Coco Bambu, que atenderá não apenas Santa Bárbara d’Oeste, mas toda a região.

“O Coco Bambu vem para fortalecer e complementar as nossas áreas de gastronomia e lazer. Com esse novo restaurante, além de delicioso e diversificado menu, nossos clientes ganham um ambiente sofisticado e confortável para curtir suas reuniões em família ou entre amigos”, afirma o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini.

“Em janeiro, já havíamos anunciado a chegada da Centauro e agora temos a alegria de comunicar mais essa conquista. Com essas novas operações, o Tivoli potencializa ainda mais a estratégia de ser o shopping da família, que oferece um mix completo de lojas, serviços e atrações, para atender aos clientes em todos os seus momentos”, completa ele.

A história da rede Coco Bambu, que é especializada na gastronomia de frutos do mar, teve início no ano de 1989, em Fortaleza (CE), com o Dom Pastel, uma pastelaria de 20 metros quadrados, por iniciativa dos fundadores Afranio e Daniela Barreira.

Atualmente, a rede possui 45 unidades em 15 estados do Brasil. E o Coco Bambu não para de expandir, gerar emprego e crescer. Até 2025, a rede planeja chegar a 100 unidades em todos os estados do Brasil, tendo a expectativa de atingir a marca de 18 mil empregos gerados.

O cardápio do Coco Bambu leva a assinatura da chef executiva Daniela Barreira. Entre as iguarias gastronômicas mais pedidas no Coco Bambu, estão a Rede de Pescador, que proporciona um indescritível prazer do mar nordestino brasileiro com lagosta, camarão, mexilhões, peixe e lula grelhados acompanhados de arroz de açafrão, além do famoso Camarão Internacional. Entre as sobremesas, as mais queridinhas dos clientes são a famosa Cocada ao Forno com sorvete, elaborada com coco ralado fresco e a Torta de Banana Cremosa, feita com banana e servida quente com sorvete de creme salpicado com canela em pó.

Além do cardápio diversificado com opções que agradam a todos os públicos, a decoração é outro ponto forte do restaurante. As unidades Coco Bambu são amplas e possuem decoração rústica, com tons amadeirados e iluminação suave, oferecendo aos clientes um ambiente aconchegante, elegante e sofisticado.