Manifestantes bolsonaristas tentam invadir o Ministério da Saúde nesta quarta

Um grupo de manifestantes bolsonaristas tentou invadir o Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira(8). A equipe de segurança do local impediu a entrada.

O tumulto começou na entrada do ministério, quando um servidor chegava para o trabalho na manhã de hoje. Equipes da Record e do SBT que estavam no local também foram perseguidas pelo grupo.

Imagens divulgadas pelo portal Metrópoles mostram os manifestante batendo nas portas e vidros do local. As grades foram fechadas às pressas para evitar a invasão.

Um cinegrafista de uma das emissoras não conseguiu entrar e teve que fugir do local deixando o seu equipamento. Não há informações sobre feridos.