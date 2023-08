Marcos Caetano pede programa “Carreta Via Rápida” em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na segunda-feira (7) com a deputada estadual Marta Costa (PSD) para solicitar o envio do programa “Carreta Via Rápida”, do governo do estado de São Paulo, para Americana.

De acordo com o parlamentar, o programa tem como objeto oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda.

“É importante trazer esses programas para os cidadãos. Recebendo essa unidade, será oferecida à população a oportunidade para conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, disse Caetano.

O vereador solicitou também apoio à campanha “Novembro Azul” de conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. “Sabemos que o melhor caminho para combater a doença é a prevenção. Se esse programa for contemplado no nosso município, acredito que ajudará muito”, concluiu Caetano.