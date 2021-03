Médico Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou nesta segunda-feira (15) que convidou Marcelo Queiroga para assumir o cargo de ministro da Saúde. A informação foi divulgada à apoiadores em Brasília.

Marcelo é o atual presidente da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) esteve reunido na tarde desta segunda com o presidente no Palácio do Planalto.

Com a saída do atual Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Marcelo será o quarto a ocupar o cargo no governo Bolsonaro. Já passaram pelo comando da pasta os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.