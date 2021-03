Após proteger governador contra impeachment, Cauê Macris ganha cargo de João Doria

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após blindar o governador e não pautar os pedidos de impeachment, Cauê Macris(PSB), que deixou a presidência da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) nesta segunda-feira(15), deve assumir um cargo no alto escalão do governo João Doria.

A nomeação foi confirmada pelo Governo do Estado e está publicada na edição desta terça-feira(16), do Diário Oficial do Estado. Macris assumiu o comando da Casa Civil que antes era ocupada por Gilberto Kassab.

“Cauê une capacidade de realização, conhecimento e entusiasmo na gestão pública. O Governo de São Paulo ganha com a sua capacidade de interlocução, envolvendo sociedade civil e Poder Legislativo. Nosso objetivo neste momento é um só: superar a pandemia do coronavírus”, disse Doria em comunicado divulgado para a imprensa.

Cauê estava no comando da Alesp desde de 2017 e arquivou diversos pedidos de impedimento contra Doria, motivados pela forma de gestão da pandemia do coronavírus.