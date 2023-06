Menino de 10 anos aciona a polícia ao presenciar agressão contra sua mãe

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um ato de bravura por parte de um menino de apenas 10 anos chamou a atenção nesta terça-feira (13), quando ele acionou a Polícia Militar através do número de emergência 190 após presenciar uma cena de violência doméstica. O incidente ocorreu no bairro São Benedito, na cidade de Americana.

O triste episódio teve início por volta das 22h, na Rua José de Campos Machado, quando uma discussão acalorada entre uma jovem de 27 anos e seu companheiro culminou em agressões físicas. O filho da vítima, que estava presente no local, presenciou o padrasto agredindo sua mãe e, corajosamente, tentou intervir na briga para protegê-la.

