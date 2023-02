Mesa Diretora da Câmara terá PT, Republicanos, PL, União Brasil, PSD e MDB

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os deputados definiram nesta quarta-feira, 1º, os parlamentares que irão integrar a Mesa Diretora da Casa nos próximos dois anos. Os cargos foram distribuídos entre PL, PT, União Brasil, PSD e MDB, conforme acordo fechado entre os líderes dos partidos.

O Republicanos ficou com a 1ª-Vice-Presidência, com o deputado Marcos Pereira (SP), e o PL com a 2ª-Vice-Presidência, com Sóstenes Cavalcante (RJ). O deputado Luciano Vieira (PL-RJ) tentou uma candidatura avulsa, mas foi derrotado.

Já o União Brasil foi contemplado com a 1ª secretaria, que ficará com o deputado Luciano Bivar (PE). O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou com a 2ª-Secretaria, que será ocupada pela deputada Maria do Rosário (RS). A 3ª-Secretaria ficará com o deputado Júlio César (PSD-PI) e a 4ª, com o deputado Lucio Mosquini (MDB-RO).

Os deputados Gilberto Nascimento (PSC-SP), Pompeo de Mattos (PDT-RS), André Ferreira (PL-PE) e Beto Pereira (PSDB-MS) foram eleitos como suplentes dos secretários.

Com o acerto, ao desistir de pleitear cargos importantes na Mesa, o PT deve presidir neste ano a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara. O escolhido pelo partido de Lula foi o deputado Rui Falcão (SP). O União Brasil, por sua vez, deve comandar a Comissão Mista de Orçamento (CMO).