Mesmo fora, Rafael Macris sofre última derrota na Câmara

Foto: Will Moreira/PA

Mesmo sem mandato, Rafael Macris(PSDB) sofreu sua última derrota na Câmara Municipal de Americana durante a sessão desta quinta-feira(18).

O Projeto de Decreto Legislativo 53/2019, de autoria do tucano, que sustava os efeitos do aumento da tarifa de ônibus no transporte coletivo de Americana foi rejeitado por 17 votos.

Dois terços dos vereadores do PSDB votaram contra o projeto. Apenas Vagner Malheiros(PSDB) e Professora Juliana(PT) votaram a favor do PDL.

Sem conseguir a eleição para a prefeitura, Macris está sem mandato público. O projeto tramitava na casa desde 2019 e foi classificado como ‘populista’ pelo presidente da casa, Thiago Martins(PV).