Miss pula do 6º andar para fugir de incêndio e morre

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirmou na manhã deste domingo, 26, a morte de Maya Nitão, Miss Sertão Paraibano, de 26 anos, que pulou do 6º andar para fugir de incêndio em prédio no Itaim Bibi, na zona sul da capital, na manhã de sábado. Maya foi coroada a primeira Miss Sertão Paraibano em janeiro deste ano.

Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital das Clínicas em estado grave. O irmão dela, de 23 anos, inalou fumaça e foi atendido na BP – A Beneficência de São Paulo, na região central.



O incêndio aconteceu em um prédio na Rua do Rocio, a poucas quadras da Estação Vila Olímpia da CPTM. Os bombeiros foram acionados pouco após as 10h30 do sábado. Segundo a corporação, 13 equipes foram deslocadas para o local.

As chamas teriam se concentrado no 6º andar do prédio, mas a fumaça, bastante espessa, se espalhou para outros apartamentos. Vídeos divulgados por vizinhos nas redes sociais mostram o estrago principalmente em sacadas e na fachada do edifício.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como incêndio e comunicação de óbito pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros). As causas são investigadas.

