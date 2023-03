Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem reúne cerca de 1500 atletas; confira os vencedores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Promovida pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Americana e a empresa Chelso Sport e Business, foi realizada hoje a 2ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, com a largada às 8h da Rua Abrahim Abraham, 97, próximo da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

A quantidade de participantes superou as expectativas da organização do evento. “Realizamos a primeira edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem na cidade, em 2022, e foi um sucesso. Para a nossa surpresa nesta segunda edição, realizada neste ano, batemos o recorde de inscritos, com cerca de 1.500 participantes. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e proporcionar qualidade de vida para colaboradores, colaboradoras, familiares e comunidade e, ainda, beneficiar instituições da região é motivo de orgulho para nós”, destaca Marcelo de Mello Martins, gerente Executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.



As inscrições dos participantes foram confirmadas por meio da doação de um kit composto por itens de higiene e limpeza, que serão destinados a instituições beneficentes da cidade. Entre elas, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e Fundo Social de Americana.

A corrida foi disputada nas distâncias de 5 km e 10 km e na caminhada com distância de 5 km. Todos(as) os(as) participantes que completaram o percurso receberam uma medalha e concorreram a uma bicicleta sorteada no dia do evento. Os(As) cinco primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km ou 10km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberam troféus.

Vencedores(as) no ranking geral

Corrida de 10 quilômetros – Masculino

1º Lugar: Gustavo Pereira

2º Lugar: Daniel Antonio da Silva

3º Lugar: Anderson Alves de Oliveira

4º Lugar: Deivison Cesar Silva Gonçalves

5º Lugar: Fabiano Nobre

Corrida de 10 quilômetros – Feminino

1º Lugar: Rossana Anabela Silveira

2º Lugar: Andressa A. da Silva

3º Lugar: Geise Maria da Silva de Souza

4º Lugar: Alessandra Wenzel

5º Lugar: Elga dos Santos Bisca

Corrida de 5 quilômetros – Masculino

1º Lugar: Lucas Vieira Canavesi

2º Lugar: Victor Luiz dos Santos

3º Lugar: Luciano Silva Oliveira

4º Lugar: Ednei Ponce Souza

5º Lugar: Pedro Augusto Marques

Corrida de 5 quilômetros – Feminino

1º Lugar: Elisangela Santanna

2º Lugar: Rosangela dos Santos Natal

3º Lugar: Jessica Rodrigues Salles

4º Lugar: Lau Oliveira

5º Lugar: Edna Cristina da Silva

