Moradores destacam importância da iluminação de LED em Americana

Desde novembro deste ano, Americana se tornou uma das primeiras cidades do Estado de São Paulo com 100% LED nas vias públicas. A importância do investimento tem sido destacada por moradores, comerciantes e empresários da cidade.

“A instalação de lâmpadas de LED deixou Americana mais segura, principalmente na região onde eu moro, que contava com uma iluminação precária. A luminosidade nem se compara com antigamente, melhorando a visibilidade dos motoristas e pedestres. Está mais do que aprovado”, agradeceu o empresário Roberto Alves, morador da Praia Azul.

Desde 2021, foram investidos quase R$ 20 milhões em recursos próprios para viabilizar a troca de 12 mil pontos de iluminação. “Importante investimento em qualidade de vida e segurança para a população. Essa gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi ficará marcada na história de Americana”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O LED é um diodo semicondutor, que aplica a mesma tecnologia utilizada nos chips de computadores e smartphones para transformar energia elétrica em luz. As luminárias desse tipo apresentam menor demanda de energia para iluminar as mesmas áreas que as luminárias tradicionais, de vapor de mercúrio. A distribuição de luz é mais homogênea e oferece uma redução de cerca de 50% no consumo de energia.

“Eu ficava com muito medo quando minha mãe saía à noite na rua, pois era muito escura e causava insegurança. Com a instalação das lâmpadas de LED, agora ilumina até a área de casa (risos). Isso garante não só a segurança, mas a qualidade de vida dos moradores”, comemorou o engenheiro Leandro Morelli, morador do bairro Campo Limpo.

Em 2021 e 2022, a Prefeitura de Americana investiu R$ 7,4 milhões na implantação do LED na iluminação pública. Em 2023, foram aproximadamente R$ 12 milhões para alcançar os 12 mil pontos substituídos em menos de três anos e tornar os 100% das vias públicas atendidas pela nova iluminação, mais moderna e eficiente.