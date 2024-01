Morre a empresária Isabel Aderli Leoncine da Derli Papelaria

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A empresária americanense Isabel Aderli Leoncine, de 63 anos, mãe do vereador Lucas Leoncine (PSDB), faleceu na madrugada deste sábado (30), no Hospital São Francisco, após uma batalha contra o câncer.

Ela deixa seu marido, Israel Leoncine, e os filhos Thiago, Israel Júnior e Lucas, com quem fundou a Derli Papelaria em 1997.

O velório de Isabel acontece das 10h às 14h30 deste sábado, no velório da Saudade.

“Hoje minha mãe, minha melhor amiga, quem me ensinou tudo do que sei sobre servir e ajudar as pessoas nos deixou. Acabou o sofrimento, mãe, cuida de nós aí de cima. Obrigado por tudo e me perdoa por algo que não pude fazer, eu tentei… Deus sabe que tentei. Te amo, sempre vou te amar”, disse Lucas em uma mensgem publicada nas redes sociais.