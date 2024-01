Casa noturna New Trips anuncia fim das atividades semanas após episódio de agressões

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A casa noturna New Trips, da Avenida Paulista, em Americana, anunciou nesta sexta-feira (29), o encerramento de suas atividades.

O fechamento acontece semanas após um episódio de agressão dos seguranças da casa contra clientes. Não se sabe se há ligação entre os eventos.

O comunicado foi feito através de um post compartilhado nas redes sociais da casa.

“É com uma dor no peito que informamos a todos os amigos, seguidores que a “New Trips” está encerrando as atividades. Manifestamos nosso agradecimento a todos aqueles que embarcaram em nossas viagens e apoiaram essa nossa linda jornada”, diz o comunicado.