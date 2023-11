Morre a atriz Elizangela do Amaral

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira(3), a renomada atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, reconhecida por seu papel em novelas como “Força do Querer” e “A Dona do Pedaço”, faleceu aos 68 anos. O óbito ocorreu no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, no estado do Rio, conforme informação oficial divulgada pela Prefeitura local.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a atriz deu entrada na unidade hospitalar após sofrer uma parada cardiorrespiratória, prontamente atendida pelas equipes do SAMU. Apesar das tentativas de reanimação realizadas durante o transporte e na unidade de saúde, infelizmente, não obtiveram sucesso.

Elizangela do Amaral Vergueiro deixa sua marca não apenas na televisão, mas também na memória e nos corações dos fãs.