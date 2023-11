Barbarense morre em acidente no centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O barbarense Samuel Pablo Cardoso, de 20 anos, faleceu após um acidente entre uma motocicleta de 125 cilindradas e um veículo Gol, no Centro de Americana nesta sexta-feira (3), por volta das 12h.

Segundo relatos da equipe da Guarda Civil (GCM), o incidente ocorreu na Avenida Dr. Antônio Lobo, no momento em que a moto seguia em direção ao Mercado Municipal e colidiu com o Gol no cruzamento com a Rua Carioba.

O atendimento pré-hospitalar 192 foi imediatamente acionado, levando o motociclista para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, porém, lamentavelmente, ele não resistiu aos ferimentos. O condutor do Gol, um homem de 59 anos, não sofreu ferimentos e não apresentava sinais de embriaguez.

A Polícia Civil (PC) irá investigar as circunstâncias que levaram à colisão para determinar as causas do trágico evento.