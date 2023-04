Muralha Digital da GAMA reduz 50,94% dos furtos e roubos na Praia Azul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A segurança da cidade de Americana recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira (5), quando foi divulgado o resultado da Muralha Digital na região da Praia Azul. A iniciativa, que envolve a instalação de câmeras de monitoramento inteligentes em todas as entradas do bairro, teve um impacto positivo na redução de furtos e roubos.

Em apenas quatro meses de funcionamento, as estatísticas apontam uma queda de 50,94% nas ocorrências de furtos e roubos na região. Antes da instalação das câmeras, foram registrados 33 furtos e 10 roubos em um período de quatro meses. Com a implementação da Muralha Digital, o número caiu para 20 furtos e 10 roubos, representando uma redução significativa.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O prefeito Chico Sardelli parabenizou a Guarda Municipal pelo trabalho de inteligência que culminou nessa iniciativa bem-sucedida. Segundo ele, a redução dos índices de criminalidade é resultado direto de um esforço conjunto em prol da segurança pública.

A Muralha Digital é uma iniciativa importante que deve servir de exemplo para outras cidades do país. Com a tecnologia disponível atualmente, é possível aumentar a segurança dos cidadãos sem violar sua privacidade. Com a combinação de câmeras inteligentes e pessoal treinado, é possível identificar comportamentos suspeitos e agir preventivamente para evitar crimes.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)