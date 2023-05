Na Série C, Ypiranga surpreende e vence o América-RN em Natal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Paysandu, Brusque e Ypiranga foram os vencedores desta quarta-feira à noite pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O principal destaque ficou para a vitória do Yiranga por 2 a 1 em cima do América-RN, mesmo com o jogo sendo disputado em Natal (RN).

O América-RN volta à Série C após sete anos, mas decepcionou a sua torcida que foi em bom número à Arena das Dunas. Erick Farias marcou os dois gols do time gaúcho, enquanto Vini Guedes anotou para o time americano.



Em Santa Catarina, o Brusque, rebaixado da Série B em 2022, fez 1 a 0 em cima de outro novato, o Amazonas-AM. O gol da vitória foi marcado por Rodolfo.

Outro mandante que se deu bem foi o Paysandu que venceu por 2 a 1 a Aparecidense, dentro da Curuzu, em Belém (PA). Os gols saíram no segundo tempo. Calyson abriu o placar para os visitantes, mas Vinícius Leite, de cabeça, e Mário Sérgio, de pênalti, viraram o placar.

A primeira rodada começou terça-feira com três jogos e vai terminar nesta quinta-feira com mais quatro jogos. Na fase inicial os 20 clubes se enfrentam entre si em turno único, classificando à segunda fase os oito melhores.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série C:

TERÇA-FEIRA

São José-RS 0 x 0 Floresta-CE

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Pouso alegre -MG

Manaus-AM 2 x 1 Náutico-PE

QUARTA-FEIRA

América-RN 1 x 2 Ypiranga-RS

Brusque-SC 1 x 0 Amazonas-AM

Paysandu-PA 2 x 1 Aparecidense-GO

QUINTA-FEIRA

18h

CSA-AL x Confiança-SE

19h

Botafogo-PB x Operário-PR

21h30

São Bernardo-SP x Remo-PA

Altos-PI x Figueirense-SC