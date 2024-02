Nova UBS do Parque da Liberdade: obras chegam à instalação do telhado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade seguem em ritmo acelerado e avançam em várias frentes de trabalho. Nesta sexta-feira (2), o prédio começou a ganhar o novo telhado sobre a estrutura na fachada principal.

A construção também recebeu a estruturação de um muro lateral, instalação das redes hidráulica e elétrica, dos reservatórios de água, dos vidros nas janelas e do piso, que se encontra em fase de conclusão.

A nova UBS vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

“Ficamos muito felizes com o estágio avançado dessa importante obra, que vai beneficiar toda a população do Parque da Liberdade. É uma unidade ampla cujo projeto é totalmente adequado aos serviços da assistência básica em saúde”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O novo prédio está sendo viabilizado por meio do programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado de São Paulo. Serão R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Por intermédio do vereador Marcos Caetano, o deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a unidade. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.