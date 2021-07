Onça foge para área dos tigres e parque ecológico é fechado em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante um procedimento na manhã deste sábado(17), uma onça fugiu do seu espaço e o Parque Ecológico de Americana precisou ser fechado para a segurança dos visitantes.

De acordo com informações apuradas pelo Portal de Americana, o animal passava por um procedimento interno, quando saiu do seu isolamento e invadiu o espaço de segurança dos tigres.

O animal precisou ser sedado e foi capturado.

De acordo com o a assessoria de imprensa da prefeitura, responsável pelo parque, no momento da fuga 14 visitantes estavam no local. O animal será submetido a uma quarentena. Ninguém se feriu.