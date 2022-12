Padre Kelmon é desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-candidato do PTB à Presidência da República, Kelmon Luís Souza, o Padre Kelmon, foi desligado da igreja da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. A informação foi divulgada pela igreja através de uma nota.

Na campanha eleitoral, o padre serviu de apoio para o também candidato Jair Bolsonaro(PL) nos debates presidenciais na TV. No segundo turno ele apoiou oficialmente a candidatura de Bolsonaro.

O documento é assinado por pelo arcebispo metropolitano no Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, Mor Francisco Ángel Ernesto Móran Vidal, e o Mons. Miguel Phellype Thiago Martins, vigário episcopal no Brasil.

“Decidimos cancelar a Provisão 0025/21 conferida ao Pe. Kelmon Luis da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar do clero o Pe. Kelmon Luis da Silva e também o Pe. Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru-Tradição canônica Síro Ortodoxa Malankara Indiana”, disse a igreja.