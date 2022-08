Parque Novo Mundo começa a receber lâmpadas de LED

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A região do bairro Parque Novo Mundo começou a receber a nova iluminação com lâmpadas de LED. O serviço teve início nesta quarta-feira (10), na Avenida de Cillo, trecho da SP-304 até a Avenida Gioconda Cibin, segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Na sequência, as lâmpadas de LED, mais econômicas e eficientes, serão instaladas nas regiões dos bairros Parque Universitário, Terramérica I, II e III e Jardim Brasília.

A Praça Comendador Müller, no Centro, também está recebendo as melhorias da iluminação de LED desde 4 de agosto. O serviço deverá ser concluído em 30 dias, segundo a Sosu.

A Prefeitura de Americana está investindo R$7,4 milhões na modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade. “As melhorias na modernização da iluminação pública avançam na cidade, atendendo os bairros, principais avenidas e praças, uma marca da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir. Mais eficientes, as novas lâmpadas vão proporcionar mais economia e mais segurança para as vias públicas e à população”, disse Adriano Alvarenga Camargo Neves, secretário da Sosu.