Parque Wet´n Wild abre 50 vagas de emprego

O Parque Wet´n Wild está com 50 vagas de emprego abertas, são as últimas contratações da temporada de verão do parque.

As vagas são para os cargos de: Operador de atração, Salva-vidas, Atendente de Caixa, Auxiliar de Alimentos e Bebidas, Churrasqueiro(a), Cozinheiro(a), Assistente de cozinha, Auxiliar de limpeza, Segurança e Assistente de televendas.

De acordo com a empresa, as vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação, conforme o desempenho do colaborador e a demanda do parque.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento@wetnwild.com.br, com o nome da vaga pretendida no assunto, ou através do WhatsApp (11) 94206-5389.