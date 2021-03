Pastor Miguel pede construção de parque linear em mata do Jardim Boer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que solicita a construção de um parque linear em área de mata localizada no Jardim Boer.

O autor destaca no documento que, a pedido de moradores, esteve na mata localizada entre as ruas Integridade, Triunfo, Otimismo, Glória e Bom Recreio para verificar a possibilidade da implantação da melhoria.

“Notamos que a mata teria grande aproveitamento, tanto para o lazer quanto para a prática de atividades físicas e esportes. Com a construção do parque também seria possível a preservação da área, minimizando os impactos ambientais em virtude da expansão urbana”, relata Pastor Miguel, que sugeriu ainda melhorias como arborização e preservação da área verde e de uma mina de água existente no local.

A indicação será discutida pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária. As sessões estão temporariamente suspensas durante a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid-19.