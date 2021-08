Pelo segundo ano, Americana não terá desfile de 7 de setembro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana optou por não realizar o tradicional desfile de 7 de setembro e não deve realizar nenhum evento em alusão à data da independência do Brasil.

Pelo segundo ano consecutivo, o desfile não será realizado por causa da pandemia da covid-19. De acordo com a secretaria de Cultura e Turismo, a medida é para evitar aglomeração.

De acordo com a pasta, a celebração da data deve ser feita com a postagem, nas redes sociais, de um vídeo com a apresentação do Hino Nacional e do Hino de Americana pelo quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Americana