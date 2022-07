Pesquisa mostra Bolsonaro na liderança em São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou neste domingo(3), um levantamento em que mostra a corrida presidencial entre os eleitores do Estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro(PL) lidera as intenções de voto com 39,7%, seguido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT), com 36,4%.

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7,7%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1,7%.

O levantamento foi realizado realizado entre 27 e 30 de junho de 2022, com 1.820 eleitores. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03362/2022, atinge um nível de confiança 95%.

Confira os dados completos da pesquisa estimulada:

Jair Bolsonaro (PL): 39,7%

Lula (PT): 36,4%

Ciro Gomes (PDT): 7,7%

Simone Tebet (MDB): 1,7%

Pablo Marçal (Pros): 0,8%

André Janones (Avante): 0,7%

Vera Lúcia (PSTU): 0,7%

Felipe D’Avila (Novo): 0,4%