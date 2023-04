PGR pede prisão de Sergio Moro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira (17), a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a prisão do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o acusou de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A denúncia, assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araujo, se baseia em um vídeo em que Moro faz menção à suposta intenção de “comprar habeas corpus” de Gilmar Mendes. Lindôra também pede uma eventual perda do mandato caso a pena seja de prisão em prazo superior a quatro anos.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo