Onça-parda é capturada em empresa de Nova Odessa

As equipes da Defesa Civil Municipal e do Parque Ecológico Isidoro Bordon – Zoológico Municipal de Nova Odessa auxiliaram na tarde desta segunda-feira (17/04) na captura de uma onça-parda, junto ao Corpo de Bombeiros da PM e da Associação Mata Ciliar.

O animal foi capturado com todo o cuidado, entre os caminhões no pátio da empresa Ambipar, também em Nova Odessa. Ele passa bem.

