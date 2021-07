Polícia Federal abre inquérito para investigar Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as ações do presidente Jair Bolsonaro e apurar um suposto crime de prevaricação. A investigação foi instaurada na quarta-feira(7).

A ação que já está em andamento e será conduzida pelo Sinq (Serviço de Inquérito) da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, investigará Bolsonaro no caso da compra da vacina Covaxin, denunciado pelo deputado Luiz Miranda(DEM-DF).

De acordo com o deputado, o presidente foi aviso sobre supostas irregularidades no contrato para compra do imunizante da Índia. O crime de prevaricação ocorre quando um funcionário público deixa de fazer algo em benefício próprio.