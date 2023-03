Prefeito Chico Sardelli anuncia reforma da UBS Cariobinha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta terça-feira (28) a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Pedro Pioli”, do bairro Cariobinha. O edital de homologação, com a empresa vencedora do processo licitatório, foi publicado nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial do Município.

Os serviços a serem executados no prédio vão contemplar a revisão e substituição de parte do telhado; ampliação da cobertura na entrada principal; substituição do piso; mudança na área da recepção; construção de um banheiro destinado a portadores de deficiência em um dos consultórios; substituição das portas, armários, e do alambrado por gradil, além de nova pintura interna e externa.



O prefeito Chico Sardelli reafirmou que a saúde da população é a prioridade do seu governo e que vai continuar investindo na reestruturação da área:

“A unidade básica do Cariobinha é mais uma importante UBS que ficará nova para atender a população com mais conforto. Nós vamos continuar trilhando esse caminho, para oferecer sempre o melhor aos americanenses”, afirmou Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou mais um investimento na saúde. “A atenção básica de Americana tem recebido muitas melhorias e isso reflete no dia a dia da população. Agora, é a região do Cariobinha que ganhará um postinho mais confortável”, afirmou.

Para o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, a reforma vai proporcionar melhor acolhimento aos usuários e mais condições de trabalho aos funcionários: “É uma reforma muito importante, assim como tem sido nas outras tantas reformas na área da saúde, que a Administração do prefeito Chico Sardelli vem promovendo. A população do Cariobinha certamente vai poder usufruir de uma unidade mais acolhedora e humanizada”, destacou.

A reforma será realizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Alencar Santana Braga (PT), intermediada pela vereadora Professora Juliana, sendo que a prefeitura irá investir R$ 20.286,72 de contrapartida, totalizando R$ 420.026,72 de investimentos.

A prefeitura irá elaborar o contrato e emitir a ordem de serviço para o início das obras, trâmite que pode levar 20 a 30 dias, segundo a Secretaria de Gestão de Convênios, responsável pelo processo para a viabilização dos recursos.

Saúde em obras

No último sábado (25) a UPA da Cidade Jardim, na Avenida Cillos foi reaberta à população e, além da UBS Cariobinha, a prefeitura deve iniciar em breve a reforma das unidades do São Domingos e do Parque das Nações, bem como a construção de mais uma unidade no bairro Parque da Liberdade.

Atualmente, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Setor de Atendimento Pré-Hospitalar (192 – ambulâncias) estão com a reforma já em fase de conclusão.

