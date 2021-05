Prefeitura entrega novo acesso da Rua Carlos Gomes à Avenida Bandeirantes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana entregou, nesta quarta-feira (5), as obras de canalização e pavimentação na Rua Carlos Gomes, atrás da Estação Ferroviária. Com as obras de construção de duas linhas de aduelas para a canalização das águas pluviais foi possível viabilizar a abertura e novo acesso à Avenida Bandeirantes.

A obra, iniciada em 6 de janeiro, contou com a parceria da iniciativa privada. “Foi feita a canalização da antiga passagem das águas viabilizando a abertura e a pavimentação, promovendo a mobilidade da via para o acesso à Avenida Bandeirantes”, explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

No local, foram construídas aduelas numa extensão de 25 metros, no antigo canal da Avenida Brasil que cruza a Avenida Dr. Antonio Lobo, a linha do trem, Avenida Bandeirantes e deságua no Ribeirão Quilombo.