Prefeitura remove lombada da Avenida Paschoal Ardito

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), removeu nesta quarta-feira (3) a lombada localizada na Avenida Paschoal Ardito, na altura da Vila Belvedere.

“Como a lombada estava próxima ao novo conjunto de semáforos instalado no cruzamento com a Rua Santa Claudia, não existia a necessidade deste redutor de velocidade, por isso realizamos a fresagem”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Com a remoção da lombada, será realizada ainda a recomposição do pavimento asfáltico no local.