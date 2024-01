São Vicente realiza curso gratuito para Formação em Açougue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para começar o ano novo com novas oportunidades no mercado de trabalho, o grupo São Vicente realiza, através do programa SV Capacita Você, o curso de formação profissional em açougue para as cidades de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O início das aulas será no dia 22 de janeiro e serão ministradas na sede administrativa e loja, ambas em Nova Odessa.

As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas até o dia 11 de janeiro pelo site: carreira.svicente.com.br. No total, o São Vicente oferece 30 vagas para os futuros profissionais de açougue. Mais informações pelo WhatsApp: (19) 99616-9933.

O curso é a porta de entrada para uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Crecencio Aranha tem 58 anos é um dos exemplos de aproveitamento do curso. Sem formação, ele chegou a atuar em açougue, desempregado há dois anos e com dificuldades para conseguir um emprego , ele decidiu fazer o curso em 2023.

“Eu estava desempregado, foi uma oportunidade, é um dos supermercados que mais oferece esse curso, abracei a oportunidade e estou muito feliz na área do açougue. O curso ajuda muito a gente, da um início e confiança para encarar o dia a dia”, disse o colaborador.

Silvana Gomes, 27 anos, conquistou seu primeiro emprego após o curso realizado também no ano passado. Atualmente, Silvana atua organizando o açougue, faz atendimento, monta as bandeja, entre outras atividades. “Este é o meu primeiro emprego, tenho família, duas filhas, é uma maneira de ajudar em casa e aprender coisas novas. E com isso posso realizar muitos sonhos que eu tenho”, disse.

Para Luciana Bueno, diretora de ESG e Gente São Vicente, é importante gostar de gente, do atendimento, e de buscar novos conhecimento. “O curso é uma oportunidade para conquistar uma vaga no mercado de trabalho em uma rede em expansão, aprender uma nova profissão e construir uma carreira no varejo “, disse.