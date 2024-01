FAM realiza Prova de Bolsas no dia 21

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Quem busca começar a vida no ensino superior neste ano, a FAM – Faculdade de Americana realiza a sua tradicional Prova de Bolsas de forma presencial no próximo dia 21 de janeiro, às 14h00, na sede da Instituição.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 19 de janeiro. Inscreva-se: vestibularfam.com

Serão oferecidas bolsas de estudos de 20% para todos os classificados, 50% de bolsa para o primeiro de lugar de cada curso, e 100% para o primeiro lugar na classificação geral. As bolsas são válidas, exclusivamente, para quem iniciar o primeiro semestre neste semestre.

A prova será composta por 10 perguntas de conhecimentos gerais e uma redação dissertativa.

“Importante trazer os candidatos para conhecer nossa estrutura e já viver o ambiente da Faculdade de Americana. Um evento importante para nós e para quem busca iniciar neste ano seu sonho de cursar o nível superior”, disse Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM.

Todos os classificados poderão usar o cupom FAM20 até a data limite de 12 de fevereiro para a matrícula e consequentemente os descontos a partir da parcela de fevereiro.

Com grande estrutura nos mais de 30 cursos oferecidos nas mais diversas áreas do conhecimento, a Faculdade de Americana completa 25 anos em agosto. Com professores atuantes no mercado de trabalho e ações sociais que colocam em prática todo o conhecimento adquirido em aula, o aluno FAM tem durante sua jornada na Instituição um aprendizado que o coloca na rotina da área escolhida como profissão.

“Entendemos que nosso aluno precisa conviver com as atividades da sua futura profissão, e aqui na FAM oferecemos essas novas experiências para que ele sinta que fez a escolha certa e também, aos poucos, já consiga fazer sua rede de relacionamento com aqueles amigos da área e assim conseguir dar sequência na sua carreira profissional. O ensino vai muito além da rotina da sala de aula”, disse Celia Jussani, diretora acadêmica FAM.