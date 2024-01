Prefeitura vai concluir oito obras na área da saúde em 2024

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O município de Americana tem recebido um forte investimento na área da saúde, com a construção de unidades, reformas estruturais, intervenções para manutenção corretiva, reestruturação de ambientes, entre outras melhorias. Nos últimos 21 meses, o prefeito Chico Sardelli entregou à população 14 unidades ou serviços totalmente renovados, sendo sete apenas em 2023.

Entre as principais obras, destacam-se a reforma e reabertura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, a construção e implantação da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a reforma da ala 3 e da UTI adulto do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Para 2024 o cenário não é diferente, já que existe um cronograma de obras a serem concluídas e outras que já foram anunciadas e aguardam a finalização dos trâmites documentais para inícios dos trabalhos.

“Nós queremos oferecer o melhor padrão possível de saúde à população, por isso estamos buscando recursos para garantir importantes investimentos na área. Esse é um compromisso que assumimos desde o início da gestão, que é priorizar a Saúde, contemplando as melhorias necessárias para manter a melhor qualidade possível no atendimento”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

A reforma da Farmácia Central está na fase final e a previsão é de que será entregue já no início deste ano. As obras do novo Núcleo de Especialidades também estão caminhando rumo à conclusão, sendo um dos mais importantes empreendimentos da rede municipal. O novo Núcleo está sendo estruturado no prédio anexo ao Hospital Municipal, ao lado da Unacon.

Na área da Atenção Primária à Saúde, o destaque é a construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Parque da Liberdade, cujas obras estão em ritmo acelerado e que deverão ser entregues no primeiro semestre. A UBS do Parque das Nações também está passando por ampla reforma e os trabalhos devem entrar em fase de conclusão entre janeiro e fevereiro.

“Todas essas obras nos dão a certeza de que estamos no caminho certo, promovendo melhorias para garantir uma saúde de qualidade e com mais acesso aos moradores. Eu me sinto honrado em fazer parte dessa transformação, porque a saúde é um direito dos cidadãos e precisa sempre de um olhar especial da nossa gestão”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

No Hospital Municipal, a Maternidade já começou a receber obras de melhorias. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2024. Ao final da reforma, a nova Maternidade do HM contará com 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências.

A unidade também contará com novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

Obras anunciadas

A Prefeitura já anunciou também a reforma da UBS do bairro São Domingos e a construção da UBS do bairro Antônio Zanaga. A previsão é de que as obras dessas unidades tenham início nos primeiros meses deste ano.

O município vai ganhar ainda mais uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), equipamento de saúde que compõe a rede de urgência e emergência. A nova unidade será construída ao lado da UBS do bairro Jardim Dona Rosa, e irá contemplar os moradores de toda a região do Parque Gramado.

A unidade será gerida por uma organização social, a exemplo da UPA São José, e deverá desafogar a demanda de atendimentos no Hospital Municipal. Com a abertura da UPA Dona Rosa, o município passará a contar com três unidades de pronto atendimento, considerando o PA (Pronto Atendimento) do bairro Antônio Zanaga, que segue funcionando no mesmo modelo das UPAs, com atendimento 24 horas por dia, durante sete dias na semana.

“Nós fechamos o ano de 2023 com sete obras entregues e teremos para 2024 mais um pacote com oito empreendimentos. Isto é motivo de muita alegria e satisfação, poder contar com uma rede de saúde muito bem estruturada, ampla, moderna e com profissionais qualificados para prestar à população uma assistência resolutiva. Este é o modelo de saúde que queremos manter, com mais acesso e eficiência, qualidade, acolhimento digno e humanizado”, resume o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.