Primeiro dia de provas do Concurso da Prefeitura tem mais de 8 mil participantes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O primeiro dia de provas do concurso público da Prefeitura de Americana, no domingo (22), levou 8.282 candidatos à FAM – Faculdade de Americana. Estavam em disputa 15 funções, todas da área de educação, como professor de creche, professor de educação básica 2 em diferentes disciplinas, professor de educação especial, professor desportivo, entre outros.

Ao todo, foram 10.966 candidatos inscritos para os cargos disputados neste domingo. Logo após o final das provas, o site da empresa responsável pelo processo, a Avança SP – www.avancasp.org.br , publicou o caderno com as questões e o gabarito preliminar. Nesta segunda e terça-feira (23 e 24), corre o prazo para recursos, que devem ser individualizados, ou seja, um recurso para cada questão.

No próximo domingo (29), acontece mais uma etapa do concurso, quando aproximadamente 35 mil candidatos disputam 77 funções nas mais diversas áreas, como saúde, obras, comunicação, jurídico e informática. Todas as informações estão disponíveis no site www.avancasp.org.br , no link “Concurso Público da Prefeitura Municipal de Americana” .

Após a realização das provas no dia 29, a empresa publica o gabarito preliminar e também abre dois dias para a interposição de recursos. Pelo calendário divulgado no edital de inscrições, a divulgação de todos os recursos, do gabarito oficial e do resultado final preliminar está prevista para o dia 20 de fevereiro. E o resultado final sai no dia 28 de fevereiro.