Professora de 46 anos morre por covid-19 em Nova Odessa

A professora Josinara Bellinatti de Moura, de 46 anos, de Nova Odessa, morreu nesta segunda-feira (15), em decorrência do Covid-19. Ela lutava contra a doença na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, que serve como referência para o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios na Rede Municipal de Saúde.

“A Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa, em nome de todos os servidores da pasta e de toda a Prefeitura, manifesta profundo pesar pela perda, e estende seus pêsames e suas orações aos familiares e amigos da professora Josinara”, declarou o secretário José Jorge Teixeira, em nome do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Josinara nasceu em janeiro de 1975, era casada com Jeferson Moura e mãe do Lucas, e também filha de Margarida Innocêncio Bellinatti e de José Maria Bellinatte. Era servidora da Prefeitura de Nova Odessa desde 2000.

“A Josinara era professora de Educação Básica e trabalhava na EMEFEI Dante Gazzetta. Ingressou no Serviço Público Municipal por concurso, em 2001. Era uma pessoa muito alegre e vibrante, que atuou em diversas escolas da Rede Municipal. Ela apresentou sintomas leves de Covid-19 na semana passada e o seu quadro evoluiu muito rápido. Deixará uma lacuna entre amigos e familiares. A Secretaria Municipal de Educação agradece a dedicação e empenho dessa grande professora, que mesmo na pandemia seguia em trabalho remoto com seus alunos”, lamentou o titular da pasta.