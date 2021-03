Tivoli Shopping segue em funcionamento com delivery e drive thru

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (11) a adoção de uma fase emergencial de enfrentamento à pandemia. As novas regras entram em vigor na próxima segunda-feira (15) e se estendem até o dia 30 deste mês.

O Tivoli Shopping mantém seu atual horário de funcionamento, das 10h às 20h, e segue com as lojas operando nos formatos de delivery e drive thru.

Assim, o cliente pode efetuar compras de forma online – seja por site ou aplicativos tipo Whatsapp – e escolher entre receber o produto em casa (delivery) ou ir até o shopping para recebê-lo dentro de seu veículo (drive thru).

Vale destacar que, no caso do sistema drive thru, os clientes não podem sair de seus carros ou descerem de suas motos em nenhum momento enquanto estiverem no shopping.

Durante esta fase emergencial, só é permitida a entrada de clientes nas dependências do shopping para as lojas consideradas serviços essenciais. São elas:

Correios – de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Cobasi – das 10h às 19h de segunda-feira a sábado e das 12h às 19h aos domingos.

Kalunga e Lojas União 1 a 99 – das 10h às 18h de segunda-feira a sábado e das 12h às 18h aos domingos.

Travelex Confidence Câmbio – das 10h às 19h de segunda a sexta-feira e das 12h às 18h aos sábados.

O drive thru do Mc Donald’s segue operando das 11h às 20h.

A lista de lojas do Tivoli Shopping que trabalham com atendimento online e oferecem drive thru e delivery está disponível no site do empreendimento: tivolishopping.com.br.