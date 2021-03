Duas mulheres morrem por Covid-19 em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (15) que foram registrados mais dois óbitos por Covid-19, sendo uma mulher (59), moradora do bairro Frezzarin, que faleceu no dia 11 de março e uma mulher (74), moradora da Praia Azul, que faleceu no dia 12 de março. Ambas estavam internadas no Hospital Municipal e não tinham informações sobre doenças preexistentes.

Novos positivos

O município também teve confirmados 123 novos casos positivos, sendo 66 após realização de testes rápidos, dos quais 64 estão em isolamento domiciliar e 2 já se recuperaram; e 57 após realização de exame PCR, dos quais 49 estão em isolamento domiciliar, 6 já se recuperaram, além dos dois óbitos registrados.

Novos suspeitos

O boletim também trouxe 8 novos casos suspeitos, sendo todos de pacientes internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 12.280 casos positivos, sendo 22 internados, 310 óbitos, 558 em isolamento domiciliar, 11.390 recuperados e 97 casos suspeitos aguardando resultados de exames, todos de pacientes internados. Além disso, o município contabiliza agora 20.437 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.