Reforma do Hospital Municipal está em ritmo acelerado

A revitalização na fachada do prédio e a reforma nas recepções do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” prosseguem em ritmo acelerado, de acordo com o cronograma de obras apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) à Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis pela gestão compartilhada do HM, da Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e da UPA São José.

Nesta semana avançou o serviço de pintura das paredes externas, e no interior do HM continua a reforma da recepção da Internação. Depois dessa etapa, as obras de melhorias estruturais se estenderão às recepções do Pronto-Socorro Infantil (PSI) e do Pronto-Socorro Adulto (PSA), e também à entrada de funcionários.

De acordo com Rômulo Santana, gerente de Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, projeto Americana, as reformas do HM “estão seguindo conforme o cronograma estabelecido e sem comprometer a rotina do HM e os serviços assistenciais oferecidos à população do município”.

“As reformas são necessárias para adequar as recepções de acordo com os fluxos do Hospital. Além disso, a nova pintura externa vai dar ao prédio um melhor aspecto visual”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Interdição temporária

Durante a reforma do setor de Internação do Hospital Municipal, os pacientes devem se dirigir à entrada do Pronto-Socorro Infantil (PSI), na altura do nº 1.550 da avenida Nossa Senhora de Fátima.