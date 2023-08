Rio Branco: há 110 anos uma paixão do americanense

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste dia 4 de agosto, o Rio Branco Esporte Clube comemora o seu aniversário de 110 anos de história. O clube de tantos momentos marcantes na cidade continua oferecendo entretenimento para os moradores tanto para os sócios, quanto para os apaixonados pelo futebol do Tigre da Paulista.

Do futebol é que vem a paixão pelo clube e o reconhecimento nacional da importância do Tigre da Paulista para o esporte.

Exemplo disso, é a presença do torcedor nos dias de jogos no estádio Décio Vitta. Atualmente, o futebol profissional do clube disputa o Campeonato Paulista Sub-23 e o ponto alto é a participação da torcida com média de público, neste ano, de 800 pessoas, aos sábados às 15 horas.

Gilson Bonaldo, presidente do clube, lembra do trabalho realizado pela diretoria, do apoio de empresários, para continuar o legado do clube. “Uma data importante para o clube e que mostra para Americana e região que o Rio Branco está ativo e procurando a cada dia se modernizar tanto para seus associados quanto para quem curte o futebol. Estamos sempre em busca de novos parceiros e de famílias que buscam diversão em um espaço que faz parte da história de Americana”, concluiu.

De tantas histórias, o clube foi um celeiro de craques, pelo gramado do estádio Décio Vitta, passaram Macedo, Mineiro, Marcelinho Paraíba, Flávio Conceição, Souza, Marcos Senna, Julio Cezar, Marcio Rocha, Cesar Xavier, entre tantos outros nomes que de Americana foram para o mundo.

Neste ano, ações para trazer crianças e jovens para o estádio chamaram atenção. A visita de 250 alunos da Escola de Goleiros, cerca de 70 jovens atendidos pelo SESPA – Serviço Social Presbiteriano de Americana; APAE Americana, novidades que movimentam os dias de jogos, renovam a torcida do clube centenário e acompanham o time comandado por Valmir Israel.

Além do futebol profissional, o clube ainda oferece para seus associados, em sua sede náutica, campeonatos de futebol em diversas categorias, eventos e atividades de lazer para os associados, que hoje movimentam cerca de 2500 pessoas.

E neste sábado, às 15h00, o clube convida os torcedores para acompanhar Rio Branco x Catanduva, pela terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23, no estádio Décio Vitta. Torcedores com a camisa do Tigre pagam meia, de acordo com o setor. Ingressos à venda: inteira arquibancada R$20,00 e cativa R$30,00.