Chico anuncia 1º Torneio de Beach Tennis e 2º Torneio de Verão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (3) a realização de dois eventos esportivos que vão movimentar as areias de Americana: o 1º Torneio de Beach Tennis, em novembro, e o 2º Torneio de Verão – Esportes de Areia, em fevereiro de 2024.

A novidade faz parte da programação de anúncios e eventos do mês de aniversário de 148 anos do município. O edital para contratação de empresa para organização dos torneios foi publicado no Diário Oficial desta quinta.

A primeira edição do Torneio de Verão aconteceu em fevereiro deste ano, com a participação de 280 atletas nas modalidades futevôlei e vôlei de praia, e levou cerca de quatro mil pessoas à orla da Praia dos Namorados. Já a competição de beach tennis será inédita no município.

“Estou muito feliz em anunciar a realização destes dois eventos. O 1º Torneio de Verão foi um sucesso no início do ano e tenho certeza que esta segunda edição será ainda melhor. E agora com a novidade do Torneio de Beach Tennis, uma modalidade que está em grande ascensão. Serão momentos de lazer para as famílias da nossa cidade, é Americana voltando a sorrir”, comentou o prefeito Chico Sardelli.

“É sempre uma alegria ver a população engajada nos eventos esportivos e nossa expectativa é de uma grande participação nestes torneios que estão por vir. Esporte é lazer, saúde e qualidade de vida”, afirmou o vice Odir Demarchi.

“Temos acompanhado o crescimento dos esportes de areia em Americana. O número de praticantes cresce a cada dia, e a missão da nossa secretaria é acompanhar e fomentar esse crescimento. Estamos muito ansiosos para colocar tudo isso em prática e ver as nossas areias lotadas”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.